Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди

Максим Бурич
glavcom.ua
У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств
Українська розвідка розкрила поточний стан економічної ситуації окупантів

Попри бадьорі звіти кремлівської пропаганди, реальний сектор економіки РФ занурюється у глибоку стагнацію. Навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає СЗРУ, офіційна статистика РФ (Росстат) заявляє про ріст виробництва на 1,7%, проте незалежні оцінки малюють похмуру картину. Аналітичний центр ЦМАКП фіксує падіння промисловості на 0,3% за останні три місяці. Найсильніше просіли машинобудування (-2,2%), будматеріали (-1,4%) та чорна металургія (-1,1%).

Показник ділової активності впав до 48,3 (найнижчий за три місяці). Це означає, що виробництво скорочується вже 13-й місяць поспіль, а експортний попит згасає пів року поспіль.

Компанії масово скорочують закупівлі сировини через брак замовлень та захмарні ціни на паливо.

Галузь, яка раніше була «гаманцем» Кремля, тепер генерує збитки, зокрема стратегічне підприємство «Уральська сталь», що виконує оборонні замовлення, за рік перетворилося з прибуткового гіганта на збиткове (мінус 22 млрд рублів). Податкова служба у ручному режимі відтерміновує стягнення боргів, аби не звільняти 9 тисяч працівників.

Прибуток компанії «Сєвєрсталь» впав у п’ять разів, а показник EBITDA скоротився на 42%. Рентабельність галузі стала нижчою за вартість обслуговування кредитів.

У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств. Майже половина бізнесів у РФ зафіксувала обвал прибутків. Заборгованість перед працівниками зросла в 1,7 раза, сягнувши 2 млрд рублів. Сотні тисяч росіян перебувають у вимушених простоях.

Державний борг РФ за рік зріс на 21% (до 35,1 трлн руб.), а внутрішній борг підскочив майже на третину.

Нагадаємо, у Росії працівники низки підприємств вийшли на страйки через тривалі затримки зарплат, які в окремих випадках не виплачували ще з кінця 2025 року. За даними розвідки, економічна ситуація в Росії різко погіршилася. Зокрема, 95% підприємців повідомляють про негативні зміни, а близько 75% фіксують суттєві ускладнення ведення бізнесу. Водночас 68,7% учасників опитування, на яке посилається СЗР, заявили про падіння виручки від початку 2026 року, ще 5,5% підприємств уже припинили діяльність.

