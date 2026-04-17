Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими

Лариса Голуб
Наслідки ворожої атаки на Київ 16 квітня 2026 року
фото: ДСНС Києва

Українці мають готуватися до масованих атак з періодичністю кожні чотири дні

Росія готується суттєво посилити повітряний терор проти України. Окупанти планують завдавати масованих ударів з періодичністю майже кожні чотири дні, при цьому кожна така атака буде масштабнішою за попередні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі, інформує «Главком».

За словами міністра закордонних справ України, дані української розвідки свідчать про зміну кількісних показників ворожих обстрілів. Тепер поняття «масована атака» для України означає значно більшу кількість засобів ураження.

«У нашій реальності масована атака означає не менше 400 безпілотників у поєднанні з не менше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць», – сказав Сибіга.

Очільник закордонного відомства підкреслив, що такі удари окупанти планують здійснювати вже найближчим часом. Це свідчить про наміри Кремля максимально виснажити українську систему ППО та цивільну інфраструктуру. Водночас міністр зазначив, що станом на сьогодні українська ППО знищує до 90% повітряних об’єктів під час атак.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

«Главком» також писав, що робити, коли балістика застала зненацька. Головне завдання – максимально швидко опинитися у безпечній зоні всередині квартири.
 

