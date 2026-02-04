Падіння відбувається насамперед у легальному сегменті, тоді як споживачі переходять у тінь

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про глибоку кризу на споживчому ринку РФ. Зниження легальних продажів алкоголю, яке кремлівська пропаганда намагається видати за «оздоровлення нації», насправді є наслідком зубожіння населення та переходу людей на небезпечний сурогат. У 2025 році офіційна реалізація спиртного в Росії впала на 9,3%, а мережі спеціалізованих алкомаркетів почали масово закриватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними «Росалкогольтабакконтролю», за підсумками минулого року легальне виробництво спирту та роздрібні продажі міцних напоїв продемонстрували стрімке падіння.

«Втім, це не означає масову відмову росіян від алкоголю. Падіння відбувається насамперед у легальному сегменті, тоді як споживачі переходять у тінь. Дедалі більшого поширення набуває самогоноваріння, яке витісняє офіційний роздріб. У Росії налічується близько 2,5 млн самогонних апаратів, а річний обсяг виробництва самогону може сягати 200 млн літрів, значна частина яких реалізується нелегально. Це свідчить про втрату державою контролю над частиною споживчого ринку», – зазначають в СЗРУ.

Ситуацію погіршило й різке підвищення акцизів: на початку 2026 року ставки зросли на 8,9–31%, найбільше – у виноробному секторі. На тлі падіння доходів населення та економічного спаду це стимулює подальшу тінізацію ринку. У 2026 році продажі легального алкоголю в росії скоротяться ще на 9–10%, що навряд чи можна вважати ознакою соціального оздоровлення.

