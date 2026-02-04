Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині

ГУР: Фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни — характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про роль північнокорейського контингенту у війні Росії проти України. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними воєнної розвідки, північнокорейські солдати діють під прямим командуванням російських офіцерів. Їхні завдання включають ведення обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), виконання завдань з аеророзвідки та артилерійської розвідки та пряма участь в управлінні вогнем РСЗВ у режимі реального часу.

«Фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні.

У межах домовленостей москви і пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько трьох тисяч солдатів – навчених і досвідчених», – зазначають у розвідці.

Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.

Нагадаємо, у січні 2026 року Північна Корея суттєво зменшила обсяги військових поставок до Росії. Про це повідомляє NK News з посиланням на аналіз супутникових знімків, що свідчить про різке падіння активності в порту Расон на північному сході КНДР.

За даними видання, у січні було зафіксовано лише один захід російського судна-контейнеровоза до північнокорейського порту. Для порівняння, з жовтня по грудень такі рейси відбувалися не менше трьох разів на місяць. Востаннє до січня російське судно заходило в порт 21 грудня.