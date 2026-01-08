Головна Спорт Новини
Стало відомо, чи візьмуть участь російські скелетоністи в Олімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Нейтральний атлет Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі

Олімпіада 2026 року проходитиме в Італії з 6 по 22 лютого

Росіяни втратили можливість відібратися на чоловічий олімпійський турнір зі скелетону, який пройде в лютому в Італії. Про це свідчать матеріали, які є у розпорядженні російських пропагандистів, інформує «Главком».

Згідно з критеріями відбору в чоловічому олімпійському турнірі зі скелетону можуть виступити спортсмени не більше ніж з 15 країн. Квоти для участі в Олімпіаді-2026 розподіляються згідно з рейтингом Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) станом на 18 січня.

Два національні олімпійські комітети, чиї спортсмени найкраще проявили себе в поточному сезоні на турнірах IBSF, матимуть можливість заявити на Олімпіаду трьох чоловіків-скелетоністів кожен, шість наступних – по два, ще сім – по одному.

Після того, як у середу, 7 січня, у швейцарському Сент-Моріці пройшов перенесений з Німеччини етап Кубка світу з чоловічого скелетону, спортсмени з 15 країн зуміли набрати понад 360 очок.

Російські скелетоністи Данііл Романов, Владислав Семенов і Єремей Зиков, які мають нейтральний статус, поки не мають очок у світовому рейтингу, до 18 січня планують взяти участь у трьох етапах Кубка Європи (двічі – в австрійському Інсбруку і один етап – у німецькому Вінтерберзі). Перемога на етапі Кубка Європи коштує 120 очок, і навіть у разі успіху когось із росіян на всіх трьох стартах той зможе набрати лише 360 очок, чого буде недостатньо для того, щоб претендувати на олімпійську квоту.

У жіночому скелетоні росіянки поки що зберігають теоретичні можливості відібратися на Олімпіаду, проте, на думку фахівців, ймовірність того, що комусь із спортсменок вдасться набрати потрібну кількість очок на трьох етапах Кубка Європи, практично нульова. Нейтральний статус нині мають Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва та Поліна Тюріна.

Участь у етапах Кубка Європи дає право скелетоністам наступного сезону претендувати на виступ у етапах Кубка світу, де стартують усі найсильніші.

Олімпіада 2026 року проходитиме в Італії з 6 по 22 лютого.

Скелетоністи з країни-агресора востаннє виступали на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року на Олімпійських іграх у Пекіні.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Стало відомо, чи візьмуть участь російські скелетоністи в Олімпіаді-2026
