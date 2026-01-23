Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News

Як аналізує Sky News, російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим

Поки незрозуміло, чи погодилася Росія на участь саме у тристоронньому форматі

Можлива тристороння зустріч за участю Росії, України та США в Абу-Дабі, запланована на 23 січня, може стати безпрецедентною подією, однак наразі залишається багато невизначеностей зокрема з боку Москви. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Як пише видання, вперше про потенційні переговори публічно згадав спецпосланець США Стів Віткофф під час форуму в Давосі. Він повідомив, що разом із Джаредом Кушнером вирушить до ОАЕ безпосередньо з Москви для зустрічей із робочими групами сторін, зокрема з питань «військового зв’язку з військовими» в межах мирного плану.

Згодом тему переговорів згадав і президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що йдеться про контакти на «технічному рівні». Втім, пізніше в Києві оголосили про намір направити до ОАЕ делегацію високого рівня, включно з головним переговірником Рустемом Умєровим та керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Як зазначає Sky News, така присутність може свідчити про зростання значущості зустрічі або ж бути сигналом готовності України до врегулювання, адресованим Білому дому.

Водночас реакції з боку Москви наразі немає. Тому незрозуміло, чи погодилася Росія на участь саме у тристоронньому форматі. Sky News звертає увагу, що Кремль зазвичай уникає публічних підтверджень і діє виключно на власних умовах, тож офіційної позиції можна очікувати не раніше зустрічі диктатора Путіна з американськими посланцями.

При цьому відмова Росії від участі в останній момент виглядала б негативно, зважаючи на активну публічну риторику американської сторони. Тому, як аналізує Sky News, російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим.

За повідомленням Financial Times, США та Україна планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах.