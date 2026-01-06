Головна Світ Політика
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА, президент США Дональд Трамп запевнив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою, та заявив, що проведення виборів у у країні протягом наступних 30 днів не планується, у Каракасі чули звуки вибухів та пострілів. 

Вибухи у Росії

Вночі 6 січня у багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА. 

У місто Пенза, ймовірно, уражено, ПАТ Біомінтез – це один із найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії. Також під удар потрапив Пензенський підшипниковий завод.

Ленінградська область також не спить. У Твері гучно.

Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою

Президент США Дональд Трамп у розмові з NBC News запевнив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою.

За його словами, дії Вашингтона є точковою боротьбою проти конкретних осіб, причетних до наркоторгівлі, а також кроком у відповідь на масове переміщення до США ув’язнених, наркозалежних та пацієнтів психіатричних лікарень з венесуельських установ.

У Венесуелі поки не буде виборів нового президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведення виборів у Венесуелі протягом наступних 30 днів не планується.  

За словами американського лідера, наразі пріоритетом є «наведення ладу» та відновлення країни після повалення режиму Ніколаса Мадуро. Трамп підкреслив, що за поточних умов виборчий процес неможливий, оскільки громадяни навіть не мають змоги проголосувати.

У Вашингтоні очікують, що процес стабілізації та перехідний період триватимуть довше, ніж один місяць. 

Стрілянина у Венесуелі

У ніч на вівторок над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN.

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

США можуть встановити контроль над Гренландією найближчим часом

Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

На думку експертів та посадовців, ключовими датами для такої події можуть стати 4 липня – день 250-ї річниці незалежності США, а також період напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Таким чином, Вашингтон прагне закріпити свій вплив на острові до цих знакових політичних подій.

