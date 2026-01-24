У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
Сергія Данькова затримали і допитали, чи порушено кримінальну справу, невідомо
У Мурманській області військовий армії РФ зґвалтував падчерку, поки його дружина лежала в пологовому будинку. Як інформує «Главком», про це повідомляє Telegram-канал Astra.
21-річна мешканка селища Нікель в Мурманській області повідомила, що в січневі свята її 31-річний вітчим Сергій Даньков напав на неї і зґвалтував у квартирі. Даньков є чинним військовослужбовцем в/ч 36138, з'ясувала Astra. У момент злочину чоловік був п'яний, стверджує дівчина.
За даними медіа, дружина військового в цей час лежала в пологовому будинку. Сергія затримали і допитали, чи порушено кримінальну справу, невідомо.
