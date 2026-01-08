Ахіоѕ: У Парижі радники Трампа зустрілися з спецпосланцем Путіна щодо України

Радники Трампа, Віткофф та Кушнер, зустрілися з російським спецпосланцем Дмитрієвим після переговорів з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччин

Радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Як повідомляє Axios, сторони обговорювали американську стратегію завершення війни, інформує «Главком».

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що архітектура безпекових гарантій практично готова до підписання на найвищому рівні. Крім того, Київ уже представив свої пропозиції щодо юридичного оформлення територіальних питань.

Водночас Кремль поки не демонструє готовності до поступок – Володимир Путін публічно не коментував пропозицію і не давав сигналів про згоду на ці умови. Зеленський наголосив, що США планують розпочати прямі переговори з Росією на основі існуючого плану, проте закликав партнерів не зменшувати тиск на Москву, поки триває робота дипломатів.

Як відомо, американська делегація зустрілася в Парижі з представниками «коаліції охочих», а також з українською делегацією. Під час переговорів було досягнуто значного прогресу в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану «процвітання».

До складу американської делегації ввійшли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

До слова, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.