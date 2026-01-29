Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом

Повернення до попередньої моделі відносин, яка існувала до повномасштабної війни проти України, Москва не розглядає.

Відновлення діалогу між Росією та Європейським Союзом можливе лише за умови кардинальної зміни політики Брюсселя, зокрема відмови від санкцій і припинення військової підтримки України. Про це заявив директор департаменту європейських проблем МЗС РФ Владислав Масленніков в інтерв'ю ТАСС, пише «Главком».

За словами Масленнікова, Москва вважає відновлення відносин із ЄС можливим тільки у разі, якщо європейські країни припинять «ворожий курс» щодо Росії, який, як стверджує російська сторона, закріплений у стратегічних документах Євросоюзу. Серед умов також названо скасування санкцій, відмову від «мови ультиматумів», припинення поширення тез про «російську загрозу» та зупинку постачання озброєнь Україні.

У МЗС РФ також заявили, що ЄС, на думку Москви, має відмовитися від прагнення завдати Росії «стратегічної поразки», назвавши такий підхід «тупиковим шляхом», який нібито призводить Європу до втрати політичної ваги.

Водночас Масленніков наголосив, що параметри можливого майбутнього співробітництва з ЄС Росія визначатиме самостійно, виходячи з власних оцінок ситуації та національних інтересів.

За його словами, передбачити формат потенційних відносин між Росією та Європою наразі складно, а сам процес їхнього формування буде «тривалим і непростим». При цьому в МЗС РФ підкреслили, що повернення до попередньої моделі відносин, яка існувала до повномасштабної війни проти України, Москва не розглядає.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європейському Союзу варто відновити діалог із Путіним щодо досягнення миру в Україні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейським лідерам треба поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним. Також Макрон заявляв, що країнам Європи вже зараз потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів із Росією у майбутньому.