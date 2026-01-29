Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом
Параметри можливого майбутнього співробітництва з ЄС Росія визначатиме самостійно
фото з відкритих джерел

Повернення до попередньої моделі відносин, яка існувала до повномасштабної війни проти України, Москва не розглядає.

Відновлення діалогу між Росією та Європейським Союзом можливе лише за умови кардинальної зміни політики Брюсселя, зокрема відмови від санкцій і припинення військової підтримки України. Про це заявив директор департаменту європейських проблем МЗС РФ Владислав Масленніков в інтерв'ю ТАСС, пише «Главком».

За словами Масленнікова, Москва вважає відновлення відносин із ЄС можливим тільки у разі, якщо європейські країни припинять «ворожий курс» щодо Росії, який, як стверджує російська сторона, закріплений у стратегічних документах Євросоюзу. Серед умов також названо скасування санкцій, відмову від «мови ультиматумів», припинення поширення тез про «російську загрозу» та зупинку постачання озброєнь Україні.

У МЗС РФ також заявили, що ЄС, на думку Москви, має відмовитися від прагнення завдати Росії «стратегічної поразки», назвавши такий підхід «тупиковим шляхом», який нібито призводить Європу до втрати політичної ваги.

Водночас Масленніков наголосив, що параметри можливого майбутнього співробітництва з ЄС Росія визначатиме самостійно, виходячи з власних оцінок ситуації та національних інтересів.

За його словами, передбачити формат потенційних відносин між Росією та Європою наразі складно, а сам процес їхнього формування буде «тривалим і непростим». При цьому в МЗС РФ підкреслили, що повернення до попередньої моделі відносин, яка існувала до повномасштабної війни проти України, Москва не розглядає.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європейському Союзу варто відновити діалог із Путіним щодо досягнення миру в Україні. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейським лідерам треба поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним. Також Макрон заявляв, що країнам Європи вже зараз потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів із Росією у майбутньому. 

Читайте також:

Теги: росія Європейський Союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
21 сiчня, 16:28
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
20 сiчня, 17:11
Спортсменка після тривалого розгляду була дискваліфікована рішенням Російського антидопінгового агентства
Титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу
20 сiчня, 12:16
Торгівельну угоду між ЄС і США було досягнуто влітку 2025 року за участі президентки Єврокомісії фон дер Ляєн
Європарламент може заморозити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа
18 сiчня, 04:35
Завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ
16 сiчня, 21:44
РФ атакувала Україну на Новий рік
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
1 сiчня, 15:07
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
31 грудня, 2025, 17:57
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
29 грудня, 2025, 05:36

Політика

США залишаються головною гарантією безпеки України – Рубіо
США залишаються головною гарантією безпеки України – Рубіо
Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом
Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом
Чи готова Європа самостійно забезпечити Україну розвідданими без США? Аналіз FT
Чи готова Європа самостійно забезпечити Україну розвідданими без США? Аналіз FT
Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність жорстко відповісти
Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність жорстко відповісти
Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією
Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua