Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»
Судна «тіньового флоту» масово змінюють прапори, щоб уникнути західних санкцій
фото: ГУР

Судна причетні до перевезення російської нафти та викрадення українського зерна

Головне управління розвідки оприлюднило дані про 66 суден «тіньового флоту» Російської Федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка викрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd(Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ). «З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах – членах Європейського Союзу», – йдеться в повідомленні.

Топменеджером цієї групи є громадянин Великої Британії Микола Спіченок. Упродовж тривалого часу він працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ — ПАО «Совкомфлот», а також у пов’язаних із нею структурах.

Варто зазначити, що «Совкомфлот», яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Наразі танкери дотичні до «Совкомфлоту», зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора. Раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Нагадаємо, 22 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що французький флот перехопив підсанкційний танкер «тіньового флоту» Росії у Середземному морі.

За даними ГУР, танкер залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, інших третіх країн. На нього накладено санкції США, України, ЄС та інших країн.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни активніше зупиняти російські нафтові танкери, які використовуються для обходу санкцій.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

нафта санкції ГУР флот РФ

