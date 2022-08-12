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Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Країна-терористка приїовує масштаби своїх втрат
Reuters

Росія щоденно втрачає на фронті 500 військових і залучила до війни в Україні вже 85% армії 

Щодня на фронті в Україні гинуть або травмуються 500 російських окупантів, а загальний темп наступу Росії сповільнився через надання ЗСУ нової зброї. Про це передає The New York Times з посиланням на заяву заступника міністра оборони з питань політики Коліна Кала та джерела в адміністрації Байдена. 

«Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тис. втрат менш ніж за шість місяців», – сказав він.

За словами посадовця, окупанти досягли певних незначних успіхів на сході України, але це обійшлося їм надзвичайно дорого через нову зброю та дії ЗСУ. Такі втрати означають, що Росія не зможе захопити схід України до кінця року. 

За даними розвідки, Москва залучила до війни чеченських військових і бойовиків Сирії. Цим рішенням Кремлю вдалось уникнути внутрішнього обурення в Росії через втрати російських військових та необхідності проводити загальну мобілізацію, яка схожа на призов. 

Директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс наголосив, що російська армія серйозно виснажена.

«Це впливає на їхню здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні», – додав він. 

За інформацією американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат, їм важко залучити до бою резервістів і новобранців. РФ вже залучила до війни майже 85% своєї армії, мобілізувавши війська з далекого сходу країни.

Нагадаємо, станом на ранок 12 серпня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали приблизно 43 тис. 200 осіб. 

Тим часом щоденні втрати України на фронті зменшилися. Банкова озвучила цифри.

Як відомо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

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Теги: США ЗСУ окупанти

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