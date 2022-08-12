Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР

Радянський Союз надрукував похоронок на пів століття вперед

Родичі військовослужбовців Росії, ліквідованих в Україні, отримують повідомлення про смерть на бланках, надрукованих у 1974 році. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі правозахисниця Марина Литвинович.

Правозахисниця опублікувала фото одного такого повідомлення – про смерть 20-річного військовослужбовця Олексія Ударцева, який загинув під час мінометного обстрілу в боях на території Донецької області України.

На бланку стверджується, що його одержувачі мають право клопотати «про призначення пенсій (допомог) і пільг, встановлених законодавством СРСР».

«Повідомлення про смерть, що приходять зараз батькам загиблих солдатів, надруковані на Держзнаку в 1974 році, а також є «документом», що дає право клопотати про призначення пенсій і пільг, встановлених законодавством СРСР. Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання – ще чи вже?» – написала Литвинович.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 тис. російських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців.