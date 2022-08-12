Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР

Надія Клочко
glavcom.ua
Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР
В Україні загинуло уже понад 43 тис. російських військових
фото з відкритих джерел

Радянський Союз надрукував похоронок на пів століття вперед

Родичі військовослужбовців Росії, ліквідованих в Україні, отримують повідомлення про смерть на бланках, надрукованих у 1974 році. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі правозахисниця Марина Литвинович.

Правозахисниця опублікувала фото одного такого повідомлення – про смерть 20-річного військовослужбовця Олексія Ударцева, який загинув під час мінометного обстрілу в боях на території Донецької області України.

На бланку стверджується, що його одержувачі мають право клопотати «про призначення пенсій (допомог) і пільг, встановлених законодавством СРСР».

Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР фото 1

«Повідомлення про смерть, що приходять зараз батькам загиблих солдатів, надруковані на Держзнаку в 1974 році, а також є «документом», що дає право клопотати про призначення пенсій і пільг, встановлених законодавством СРСР. Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання – ще чи вже?» – написала Литвинович.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 тис. російських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців. 

Читайте також:

Теги: війна в Україні окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя власної дитини російські батьки оцінюють лише у грошах
Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль (відео)
18 липня, 15:46
Російська армія втратила в Україні вже понад 41 тис. своїх військових
За «русскій мір» в Україні гинуть буряти і тувинці, але не москвичі: промовиста статистика
1 серпня, 18:34
Жінка отримала за смерть сина 7 млн рублів
Шахраї вкрали у росіянки гроші за загиблого в Україні сина
10 серпня, 15:18

Соціум

Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР
Родичам загиблих російських окупантів приходять похоронки, надруковані в СРСР
У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW
У Хабаровському краю набирають добровольців на війну в Україну – ISW
Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання
Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання
Вартість оренди житла в Нью-Йорку рекордно зросла 
Вартість оренди житла в Нью-Йорку рекордно зросла 
У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами
Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
45K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
36K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
21K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
19K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
9472
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Новини

Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту