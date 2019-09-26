В Одесі затримали зрадника, який писав антиукраїнські пости у «ВКонтакте»



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За місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності Фото: СБУ

Інтернет-агітатор популяризував терористичні організації «Д/ЛНР»

В Одесі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який розповсюджував інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонену в Україні соціальну мережу «ВКонтакте».

Про це 26 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Одеси адміністрував сепаратистську групу у соцмережі.

«Він розміщував у ній інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Інтернет-агітатор також популяризував терористичні організації «Д/ЛНР», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

До слова, керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва повідомила, що у будівлі МОЗу працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.