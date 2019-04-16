РПЦ закликала французів «покаятися» після пожежі в Нотр-Дам де Парі



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Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня

У Російській православній церкві заявили, що пожежа, яка охопила Собор Паризької Богоматері, явила собою «страшне знамення»

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері «повинна сприйматися як знамення і заклик до покаяння». Про це заявив представник Російської православної церкви (РПЦ) при Раді Європи і Євросоюзі ігумен Філіпп. Його слова наводять російські ЗМІ.

На думку представника РПЦ, «подібні події в історії релігії завжди вважалися знаменням, яке спонукає покаятися, звернутися до Бога і виправити життя».

«Не думаю, що французи гірше нас, але, якщо ми не будемо дивитися на стан свого духу і виправлятися, то і нас можуть осягати подібні нещастя», - попередив він, пишуть «РИА Новости».

Ігумен Філіп додав, що всередині собору залишилася ікона Володимирської Богоматері, яку подарував патріарх Алексій II під час свого візиту в Париж в 2007 році. Доля цієї святині поки невідома, підкреслив він.

Інший представник РПЦ, а саме заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов також сьогодні виступив із заявою, що пожежа, яка охопила Собор Паризької Богоматері, явила собою «страшне знамення».

«На Заході зараз перший день Страсного тижня. Велика втрата, страшне знамення, сенс якого нам ще треба повною мірою усвідомити, це спричиняє гострий біль, наповнює серця співчуттям, зближує нас з нашими західними християнськими братами», - сказав Балашов в коментарі ТАСС.

Він зазначив, що «і наша історія, і наша душа пов'язана з цією давньою твердинею Христової віри, яка сформувала ту Європу, яка нам невимовно дорога, яка навіть для найбільш самобутніх російських мислителів ... була «країною святих чудес».

Слід додати, що ввечері 15 квітня тисячі мешканців столиці Франції зібралися поблизу Собору Паризької Богоматері, аби помолитися за порятунок символу нації:

Фото: Charles Platiau / Reuters

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.