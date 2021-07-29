Рудик відреагувала на заяву, написану на туалетному папері

Декілька народних депутатів України з об'єднання «Справедливість» написали заяви про вихід з партії «Голос»

Голова партії «Голос» Кіра Рудик назвала «неповагою до виборців» таке демонстративне написання народним депутатом Ольгою Стефанишиною заяви про вихід з партії на туалетному папері. Рудик висловилась з цього приводу під час прес-конференції за результатами з'їзду партії.

«Це передусім неповага до виборців. Я розумію, що питання дуже емоційне, і списую такі заяви й такі дії якраз на емоції. Ну, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги», – підкреслила Рудик.

Цікаво, що в «Голосі» останнім часом відбувається розхитування ситуації. Декілька народних депутатів України з об'єднання «Справедливість» написали заяви про вихід з партії «Голос». Заяву з проханням виключити її з політсили Ольга Стефанишина виклала у соцмережі. А Олександра Устінова повідомила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у сьогоднішньому з'їзді політсили та «покидають партію».

Додамо, що народна депутатка України Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із політичної партії «Голос» на туалетному папері.

Як сьогодні повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський та Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення з «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів із цієї фракції заявили, що спільно ухвалять рішення про своє подальше перебування.

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