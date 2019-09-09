Рябошапка має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

На думку генпрокурора, зарплату прокурорів необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів. Про це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради.

«Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів», - сказав Рябошапка.

На його думку, зарплату прокурорів необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.

Також генпрокурор сказав, що прокуратуру буде реформовано.

Зокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.

Також планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів у сфері нацбезпеки, в тому числі щодо розкрадань в концерні «Укроборонпром».

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська. Касько заявив, що має намір займатися реформуванням прокуратури.

Джерело: Українські новини