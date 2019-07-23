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    Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора, - Зеленський

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    Руслан Рябошапка&nbsp; - Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора, - Зеленський
    Руслан Рябошапка 

    За словами президента, можливо, це один із варіантів, один із претендентів

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України. Про це Зеленський повідомив журналістам після брифінгу в Офісі президента у вівторок у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Можливо, це один із варіантів, один із претендентів. Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про кандидатуру майбутнього генпрокурора.

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    Перед цим президент заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

    Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко наразі перебуває в офіційній відпустці, про це 22 липня повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

    Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще будучи кандидатом в президенти неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора.

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