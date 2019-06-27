  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники ліквідували пожежу на складі секонд-хенду під Києвом

    • Розсилка
    Пожежа&nbsp;сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних - Рятувальники ліквідували пожежу на складі секонд-хенду під Києвом
    Пожежа сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних
    Фото: ДСНС

    У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС

    Станом на 23:56 26 червня рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі біля Кільцевої дороги під Києвом.

    Про це інформує сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «26 червня о 19:30 у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тисячі 500 квадратних метрів (загальна площа 3 тисячі 50 квадратних метрів). Жертв та постраждалих немає», – повідомили у ДСНС.

    У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

    Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

    Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.

    У КМДА попередили про загрозу потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ