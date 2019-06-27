Рятувальники ліквідували пожежу на складі секонд-хенду під Києвом



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Пожежа сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних Фото: ДСНС

У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС

Станом на 23:56 26 червня рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі біля Кільцевої дороги під Києвом.

Про це інформує сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«26 червня о 19:30 у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тисячі 500 квадратних метрів (загальна площа 3 тисячі 50 квадратних метрів). Жертв та постраждалих немає», – повідомили у ДСНС.

У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки.