Рятувальники ліквідували пожежу на складі секонд-хенду під Києвом
У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС
Станом на 23:56 26 червня рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі біля Кільцевої дороги під Києвом.
Про це інформує сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«26 червня о 19:30 у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тисячі 500 квадратних метрів (загальна площа 3 тисячі 50 квадратних метрів). Жертв та постраждалих немає», – повідомили у ДСНС.
У гасінні пожежі взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки.
Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.
Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.
Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.
У КМДА попередили про загрозу потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.