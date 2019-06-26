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    Пожежа під Києвом: у КМДА попередили про загрозу забруднення повітря

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    У селі Петропавлівська Борщагівка горять склади - Пожежа під Києвом: у КМДА попередили про загрозу забруднення повітря
    У селі Петропавлівська Борщагівка горять склади
    Фото: ДСНС

    Для контролю забруднення повітря аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри, запевнили у КМДА

    Внаслідок сильної пожежі на складах із секонд-хендом під Києвом виникла загроза потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.

    Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    «У Києво-Святошинському районі, на вул. Велика Кільцева, 4-А на кордоні з Києвом горять склади секонд-хенду (на території колишнього гумового заводу). Зараз вітер західний, за таких погодних умов існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район Києва», - йдеться у повідомленні.

    Для контролю забруднення повітря аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри, запевнили у КМДА.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

    Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

    Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.

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