Пожежа під Києвом: у КМДА попередили про загрозу забруднення повітря



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У селі Петропавлівська Борщагівка горять склади Фото: ДСНС

Для контролю забруднення повітря аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри, запевнили у КМДА

Внаслідок сильної пожежі на складах із секонд-хендом під Києвом виникла загроза потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«У Києво-Святошинському районі, на вул. Велика Кільцева, 4-А на кордоні з Києвом горять склади секонд-хенду (на території колишнього гумового заводу). Зараз вітер західний, за таких погодних умов існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район Києва», - йдеться у повідомленні.

Для контролю забруднення повітря аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри, запевнили у КМДА.

Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.