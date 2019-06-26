Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту
До гасіння пожежі залучено 70 рятувальників та 14 одиниць техніки
У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом виникла сильна пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тис. 500 метрів квадратних.
Про це повідомляється на сайті Державної служби із надзвичайних ситуацій.
Усього площа складів становить 3 тис. 500 кв. м. Жертв та потерпілих немає. Загрози перекидання на сусідні будівлі немає, зазначили у ДСНС.
До гасіння залучено 70 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки та створюється резерв сил.
Точна причина пожежі на цей момент не відома. Деталі події встановлюють правоохоронці.
Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.
Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.