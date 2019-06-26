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    Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту

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    У селі Петропавлівська Борщагівка горять склади із секонд-хендом&nbsp; - Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту
    У селі Петропавлівська Борщагівка горять склади із секонд-хендом 
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучено 70 рятувальників та 14 одиниць техніки

    У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом виникла сильна пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тис. 500 метрів квадратних.

    Про це повідомляється на сайті Державної служби із надзвичайних ситуацій.

    Усього площа складів становить 3 тис. 500 кв. м. Жертв та потерпілих немає. Загрози перекидання на сусідні будівлі немає, зазначили у ДСНС.

    До гасіння залучено 70 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки та створюється резерв сил.

    Точна причина пожежі на цей момент не відома. Деталі події встановлюють правоохоронці.

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    Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту
    Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту
    Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту
    Масштабна пожежа на складах під Києвом: з'явилося відео з висоту пташиного польоту

    Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

    Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

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    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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