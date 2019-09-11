Рятувальники ліквідували пожежу на території арсеналу Міноборони у Калинівці



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У Генштабі ЗСУ запевнили, що загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає

Рятувальники ліквідували пожежу на території арсеналу Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області. Про це сказано в повідомленні пресслужби Генерального штабу Збройних сил.

«Оперативною групою на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України здійснено обліт території арсеналу в смт Калинівка. Станом на 13:00 загорання ліквідовано. Місцями спостерігаються поодинокі задимлення території», - сказано в ньому.

На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку.

Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає.

Як повідомлялось, у середу, 11 вересня, близько 11:00 вибухи боєприпасів почалися на арсеналі Міноборони в Калинівці Вінницької області через загоряння сухої трави.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 сталася пожежа на території арсеналу Міноборони у Калинівці Вінницької області. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом диверсії, а генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на території арсеналу було закладено детонатор. Міноборони заявило, що притягло до відповідальності понад 10 людей за цю пожежу.