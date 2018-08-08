Рятувальники на п’ять днів оголосили пожежну небезпеку
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Рятувальники попередили українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в середу, 8 серпня.
Зазначається, що протягом 8-13 серпня в Україні буде переважати надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки. А сьогодні він буде всюди, крім більшості західних та Київської областей.
«У Київській області 8-10 серпня в південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки», - підсумували у відомстві.
Зазначимо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, на всій території України буде сухо і без опадів, температура повітря підніметься до +31 градуса.
Нагадаємо, що кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії зросла до дев’яти.
Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.
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