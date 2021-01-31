Через негоду в Україні знеструмленими залишаються 68 населених пунктів

Найважливіші автошляхи України розчищено, заторів немає – ДСНС

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях», – йдеться у повідомленні.

Мова йде про знеструмлення у наступних областях: Одеська – 32, Миколаївська – 25, Київська – 8, Дніпропетровська – 2 та Закарпатська – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

«За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає», – повідомили у ДСНС.

Всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 200 од. автотранспортних засобів (з них 32 карети швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 200 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 103 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття.

З 27 січня з півдня на територію України перемістився активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни.

Дороги Одеської та Миколаївської областей 28 січня були перекриті. На трасі Київ-Одеса утворився 4-кілометровий затор з вантажівок.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня – 2 лютого

У найближчі 2 доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; 31 січня вдень та протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Температура 31 січня впродовж доби 0-5° морозу, на півдні і сході 0-5° тепла; 1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу; на півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

Читайте також: