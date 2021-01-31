  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Через негоду в Україні знеструмленими залишаються 68 населених пунктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До&nbsp;відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - Через негоду в Україні знеструмленими залишаються 68 населених пунктів
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Найважливіші автошляхи України розчищено, заторів немає – ДСНС

    В Україні через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях», – йдеться у повідомленні.

    Мова йде про знеструмлення у наступних областях: Одеська – 32, Миколаївська – 25, Київська – 8, Дніпропетровська – 2 та Закарпатська – 1.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    «За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає», – повідомили у ДСНС.

    Всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 200 од. автотранспортних засобів (з них 32 карети швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 200 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 103 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття.

    З 27 січня з півдня на територію України перемістився активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни.

    Дороги Одеської та Миколаївської областей 28 січня були перекриті. На трасі Київ-Одеса утворився 4-кілометровий затор з вантажівок.

    Прогноз погоди в Україні на 31 січня – 2 лютого

    У найближчі 2 доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; 31 січня вдень та протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

    На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

    Температура 31 січня впродовж доби 0-5° морозу, на півдні і сході 0-5° тепла; 1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу; на півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

    Читайте також:
    31 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies