На Київщині водолази знайшли тіло рибалки, що зник два дні тому (фото, відео)

Чоловік вийшов рибалити на тонку кригу і це завершилося трагедією

Сьогодні, 27 січня, о 10:55 закінчились пошуки рибалки 1961 р.н., який зник 25 січня в акваторії річки Малий Супій у с. Дзюбівка Яготинського району Київщини. Тіло чоловіка дістали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Як повідомила дружина рибалки, 25 січня о 04:00 чоловік поїхав на риболовлю та до вечора не повернувся.

Його авто знайшлося на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка. Телефон не відповідав.

За допомогою квадрокоптера на кризі було виявлено особисті речі рибалки, працювали фахівці водолазної групи.

До пошуково-рятувальних робіт залучались рятувальники, місцеве населення та громадська організація «Воїни світла».

ДСНС нагадує громадянам про те, що вихід на тонку та неперевірену кригу може стати причиною трагедії.

Як повідомлялося, у Черкаській області на Дніпрі водолази знайшли тіла двох чоловіків і дитини, які 24 січня провалилися під лід.