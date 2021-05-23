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    Тепло до +25, але місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві в неділю очікується невеликий короткочасний дощ, температура вдень 19-21&deg; - Тепло до +25, але місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У Києві в неділю очікується невеликий короткочасний дощ, температура вдень 19-21°
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Опади 23 травня очікуються у західних та північних областях

    У неділю, 23 травня, в Україні очікується тепла погода із температурою до +25° та короткочасними дощами у західних та північних областях.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «23 травня мінлива хмарність. У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень в Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с», – йдеться у прогнозі.

    Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній та північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

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    У Києві в неділю очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 19-21°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ
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    Тепло до +25, але місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на сьогодні