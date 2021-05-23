Тепло до +25, але місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на сьогодні

У Києві в неділю очікується невеликий короткочасний дощ, температура вдень 19-21°

Опади 23 травня очікуються у західних та північних областях

У неділю, 23 травня, в Україні очікується тепла погода із температурою до +25° та короткочасними дощами у західних та північних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«23 травня мінлива хмарність. У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень в Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній та північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в неділю очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 19-21°.