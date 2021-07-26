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    Спека повертається: прогноз погоди на 26 липня

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    Підвищення температури очікується на сході та півдні країни - Спека повертається: прогноз погоди на 26 липня
    Підвищення температури очікується на сході та півдні країни

    Сьогодні в деяких частинах України буде до +31°С

    У понеділок, 26 липня, в деяких областях на півдні та сході України температура повітря підніметься до +30°С. Однак у більшості областей збережеться комфортна температура на рівні +26°С...+28°С.

    Опадів не прогнозують. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    На заході України очікується невелика хмарність. Температура буде в межах +26°С...+ 28°С, без опадів.

    На півночі повітря максимально прогріється до +27, також буде трохи хмарно.

    У центрі України +25°С...+29°С.

    Найбільше сонця сьогодні буде в східних областях. Тут очікується або незначна хмарність, або взагалі ясна та безхмарна погода. Максимально повітря прогріється до +30°С.

    А на півдні України до +31°С. Без опадів, невелика хмарність.

    ukraine

    Нагадаємо, до кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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    Теги: прогноз погоди спека повітря
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    Спека повертається: прогноз погоди на 26 липня