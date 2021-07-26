Спека повертається: прогноз погоди на 26 липня

Підвищення температури очікується на сході та півдні країни

Сьогодні в деяких частинах України буде до +31°С

У понеділок, 26 липня, в деяких областях на півдні та сході України температура повітря підніметься до +30°С. Однак у більшості областей збережеться комфортна температура на рівні +26°С...+28°С.

Опадів не прогнозують. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України очікується невелика хмарність. Температура буде в межах +26°С...+ 28°С, без опадів.

На півночі повітря максимально прогріється до +27, також буде трохи хмарно.

У центрі України +25°С...+29°С.

Найбільше сонця сьогодні буде в східних областях. Тут очікується або незначна хмарність, або взагалі ясна та безхмарна погода. Максимально повітря прогріється до +30°С.

А на півдні України до +31°С. Без опадів, невелика хмарність.

Нагадаємо, до кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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