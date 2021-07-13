Якою буде погода до кінця літа: народний синоптик зробив прогноз

Перед Днем Незалежності в Україні знову потеплішає до +26...+ 28 градусів – і літо закінчиться проливним дощем

За даними Леоніда Горбаня, серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком

До кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю «Сегодня».

За його словами, друга половина липня очікується спекотною, вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

«Далі на нас чекає удар стихії. Почнеться він з потужних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15- 20 мм опадів, але без ураганів і градобою. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура – вище, вдень 29-31 градус тепла», – попередив синоптик.

За його словами, закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

За даними Леоніда Горбаня, серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

«До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго «запахне осінню», температура на два – три дні різко знизиться до +20...+22 градусів», – розповів синоптик.

Він повідомив, що перед Днем Незалежності в Україні знову потеплішає до +26...+ 28 градусів – і літо закінчиться проливним дощем.

Тим часом, сьогодні, 13 липня, у деяких регіонах ітимуть короткочасні грозові дощі, проте буде доволі спекотно.

Раніше повідомлялося, що найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.