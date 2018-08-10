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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку на вихідних

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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку на вихідних

    В Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    В Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, 10-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - повідомили у відомстві.

    По Київській області 10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 10-13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

    Сьогодні в Україні зберігатиметься спекотна погода

    Також синоптики напередодні розповіли, що в останній місяць літа в Україні очікується переважно спекотна погода і кілька днів сильних злив.

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