Рятувальники попередили про пожежну небезпеку на вихідних



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В Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 10-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - повідомили у відомстві.

По Київській області 10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 10-13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Сьогодні в Україні зберігатиметься спекотна погода.

Також синоптики напередодні розповіли, що в останній місяць літа в Україні очікується переважно спекотна погода і кілька днів сильних злив.

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