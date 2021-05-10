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    Прогноз погоди на 10 травня: в деяких областях пройдуть дощі

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    Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах - Прогноз погоди на 10 травня: в деяких областях пройдуть дощі
    Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах
    Фото: Главком

    У Києві весь день триматиметься ясна погода, опадів не прогнозують

    10 травня, погоду в Україні визначатиме суха і помірно-тепла повітряна маса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У цей день – без опадів, лише у східних областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с; на Лівобережжі – північно-західний, вдень пориви 15−20 м/с.

    На Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20...+22 градусів.

    Натомість на Схід України заливатиме дощами також можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

    Прогноз погоди на 10 травня
    Прогноз погоди на 10 травня

    На Півночі України вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів.

    На Півдні ранок та вечір будуть ясними, але вдень очікується хмарність. Стовпчики термометрів максимально покажуть +17...+19 градусів.

    У Києві в понеділок – без опадів, температура вночі 2−4° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0−3°; вдень 17−19°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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