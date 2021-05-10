Прогноз погоди на 10 травня: в деяких областях пройдуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах

Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах

У Києві весь день триматиметься ясна погода, опадів не прогнозують

10 травня, погоду в Україні визначатиме суха і помірно-тепла повітряна маса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день – без опадів, лише у східних областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с; на Лівобережжі – північно-західний, вдень пориви 15−20 м/с.

На Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20...+22 градусів.

Натомість на Схід України заливатиме дощами також можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

Прогноз погоди на 10 травня

На Півночі України вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів.

На Півдні ранок та вечір будуть ясними, але вдень очікується хмарність. Стовпчики термометрів максимально покажуть +17...+19 градусів.

У Києві в понеділок – без опадів, температура вночі 2−4° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0−3°; вдень 17−19°.