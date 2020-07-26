Екологічна катастрофа в Одесі. У влади новий план: танкер розпиляють на частини?



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Держекоінспекція ініціювала перерахунок збитків, завданих екології

«План підйому танкеру Делфі державними службами буде напрацьовано вже завтра» – Куций

Процес ліквідації танкера Делфі перейде до держави. Завтра експертна комісія ДСНС України має остаточно визнати ситуацію як надзвичайну, місцевого рівня.

Про це повідомив очільник Одещини Максим Куций.

«Вже завтра ми проведемо розширену нараду за участі експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна», – зазначив Максим Куций

За його словами, роботи не припиняться навіть на період проведення тендера – розглядається варіант розпилу судна на декілька частин, як найшвидший із виходів.

Держекоінспекція наразі вже ініціювала перерахунок збитків, завданих екології.

«За технічну реалізацію ліквідації візьметься АМПУ. А судновласник, який до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи увесь процес, в обов’язковому порядку відшкодує вартість робіт та завдані збитки», – повідомив Куций.

Судновласник, підрядна організація та приватні компанії, залучені до процесу, не змогли реалізувати свій план. Тож сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій, керівництво АМПУ, Держекоінспекції, Одеського порту та Одеської ОДА погодили новий план із ліквідації потонулого танкера.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.

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