  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники попереджають про погіршення погоди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Снігопад очікується&nbsp;<span>у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях&nbsp;</span> - Рятувальники попереджають про погіршення погоди
    Снігопад очікується у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях 
    Фото: ЕРА

    Сильний вітер очікується на Правобережжі України

    В Україні у понеділок, 25 січня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    «25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг; 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий). У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см», – мовиться у повідомленні.

    У Києві сьогодні сильні пориви вітру – 15/20 метрів на секунду.

    У ДСНС попередили, що внаслідок негоди може бути порушене енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережній Україні, в західних областях також може бути порушено транспортний рух на окремих ділянках доріг.

    Також нагадаємо, що сьогодні у Києві оголошено штормове попередження. Синоптики радять не виходити на вулицю 25 січня. 

    Метеорологи прогнозують, що у понеділок в Україні очікується дощ, мокрий сніг і плюсова температура.

    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники снігопад вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies