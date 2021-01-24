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    Події в Україні

    В понеділок по всій країні – сильний вітер та опади

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    Синоптики попреджають про сильні пориви вітру в понеділок - В понеділок по всій країні – сильний вітер та опади
    Синоптики попреджають про сильні пориви вітру в понеділок
    Фото: Укрінформ

    Через циклон Lars особливо зіпсується погода у Карпатах

    Циклон Lars, що насувається на Україну, стане причиною різкої зміни погоди в країні наступного тижня. Таким попереджувальним прогнозом поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

    Зокрема в понеділок, 25 січня, очікуються сильні пориви південно-східного вітру, які досягатимуть 15-22 метрів за секунду.

    Особливо погіршиться метеоситуація в Українських Карпатах.

    За словами синоптика, на початку нового робочого тижня у більшості областей переважно дощитиме. У західній частині країни, а ввечері понеділка також на Вінниччині й Житомирщині ймовірний мокрий сніг.

    У Карпатах найближчим часом очікується сильний сніг і хуртовини.

    2Циклон Lars насувається на Україну

    2Циклон Lars насувається на Україну

    Температура повітря хоч і очікується вищою норми, проте на фоні циклону й штормового вітру на вулиці здаватиметься холодно. Вдень в Україні – до +4… +9 градусів, у Криму стовпчики термометрів показуватимуть +7… +13. Водночас на заході очікується тільки -1… +2 градуси. Через опади ускладниться ситуація на дорогах.

    Прогноз опадів на понеділок, 25 січня

    Прогноз опадів на понеділок, 25 січня

    Погода в Києві 25 січня буде вологою і вітряною, повітря прогріється до +5… +7 градусів.

    Діденко прогнозує, що в середині тижня на значну частину території України прийде похолодання. І хоча 20-30-градусних морозів не буде, вночі температура повітря опуститься до -2… -8, вдень до нуля і невеликих "мінусів".

    Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, 30 січня висота снігового покриву у Карпатах може сягнути 67 см.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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