В понеділок по всій країні – сильний вітер та опади

Через циклон Lars особливо зіпсується погода у Карпатах

Циклон Lars, що насувається на Україну, стане причиною різкої зміни погоди в країні наступного тижня. Таким попереджувальним прогнозом поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Зокрема в понеділок, 25 січня, очікуються сильні пориви південно-східного вітру, які досягатимуть 15-22 метрів за секунду.

Особливо погіршиться метеоситуація в Українських Карпатах.

За словами синоптика, на початку нового робочого тижня у більшості областей переважно дощитиме. У західній частині країни, а ввечері понеділка також на Вінниччині й Житомирщині ймовірний мокрий сніг.

У Карпатах найближчим часом очікується сильний сніг і хуртовини.

2Циклон Lars насувається на Україну

Температура повітря хоч і очікується вищою норми, проте на фоні циклону й штормового вітру на вулиці здаватиметься холодно. Вдень в Україні – до +4… +9 градусів, у Криму стовпчики термометрів показуватимуть +7… +13. Водночас на заході очікується тільки -1… +2 градуси. Через опади ускладниться ситуація на дорогах.

Прогноз опадів на понеділок, 25 січня

Погода в Києві 25 січня буде вологою і вітряною, повітря прогріється до +5… +7 градусів.

Діденко прогнозує, що в середині тижня на значну частину території України прийде похолодання. І хоча 20-30-градусних морозів не буде, вночі температура повітря опуститься до -2… -8, вдень до нуля і невеликих "мінусів".

Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, 30 січня висота снігового покриву у Карпатах може сягнути 67 см.