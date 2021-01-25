Сьогодні в Україні очікується дощ, мокрий сніг і плюсова температура

Попри плюсову температуру в Україні буде мокро

У Києві синоптики прогнозують вдень 5-7 градусів тепла

В Україні у понеділок, 25 січня, синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг на всій території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у північних областях вдень синоптики прогнозують 5-7 градусів тепла, а вночі – 2-4 градуси з позначкою «плюс». На заході вдень буде 0-5 градусів тепла, а вночі – 0-2 градуси вище нуля.

На сході й у центральній частині країни вдень очікується 4-8 градусів тепла, а вночі – 2-5 градусів з позначкою «плюс». На півдні буде тепліше. Вдень синоптики прогнозують 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-5 градусів тепла.

У Києві сьогодні синоптики також прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 5-7 градусів тепла, а вночі – до 2-4 градусів вище від нуля.