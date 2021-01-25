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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні очікується дощ, мокрий сніг і плюсова температура

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    Попри плюсову температуру в Україні буде мокро - Сьогодні в Україні очікується дощ, мокрий сніг і плюсова температура
    Попри плюсову температуру в Україні буде мокро
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві синоптики прогнозують вдень 5-7 градусів тепла

    В Україні у понеділок, 25 січня, синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг на всій території країни.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, у північних областях вдень синоптики прогнозують 5-7 градусів тепла, а вночі –  2-4 градуси з позначкою «плюс». На заході вдень буде 0-5 градусів тепла, а вночі – 0-2 градуси вище нуля.

    На сході й у центральній частині країни вдень очікується 4-8 градусів тепла, а вночі –  2-5 градусів з позначкою «плюс». На півдні буде тепліше. Вдень синоптики прогнозують 7-10 градусів тепла, а вночі – 3-5 градусів тепла. 

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    У Києві сьогодні синоптики також прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 5-7 градусів тепла, а вночі – до 2-4 градусів вище від нуля.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря дощ
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