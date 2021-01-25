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    У Києві оголошено штормове попередження: на вулицю краще не виходити

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    У Києві очікується сильний поривчастий вітер - У Києві оголошено штормове попередження: на вулицю краще не виходити
    У Києві очікується сильний поривчастий вітер
    Фото ілюстративне

    Сьогодні слід подалі триматися від дерев і рекламних щитів

    У понеділок, 25 січня, вдень та протягом доби 26 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Крім того, сьогодні вранці у столиці сильний туман, видимість 200-500 м.

    Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У Києві сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 5-7 градусів тепла, а вночі – до 2-4 градусів вище від нуля.

    Теги: прогноз погоди Київ негода
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