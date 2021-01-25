У Києві оголошено штормове попередження: на вулицю краще не виходити

Сьогодні слід подалі триматися від дерев і рекламних щитів

У понеділок, 25 січня, вдень та протягом доби 26 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Крім того, сьогодні вранці у столиці сильний туман, видимість 200-500 м.

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень підвищиться до 5-7 градусів тепла, а вночі – до 2-4 градусів вище від нуля.