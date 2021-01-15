Рятуйся, хто як може. Обласний центр в Україні збирається перейти на індивідуальне опалення

Цього року в Івано-Франківську почнуть масово вводити індивідуальне опалення

Жителів Івано-Франківська планують переводити на індивідуальне опалення. Почнуть з колишніх абонентів СТЕК (Станіславська теплоенергетична компанія), повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, це першочергова та пріоритетна задача на цей рік для міста. «Так, це буде непросто. Це важкий процес, але ми мусимо за цей рік зробити більшість робіт. Й у найближчі роки цей процес завершити», – написав Марцинків.

9 кроків до індивідуального опалення

За словами Марцінківа, нововедення почнуться із мікрорайону СТЕК. Саме там насамперед почнуть відключати абонентів від централізованого опалення. «Там ситуація найважча, адже постійні проблеми та пориви через зношені мережі. І, погодьтесь, для міста не раціонально постійно використовувати гроші на їхній ремонт», – додав він.

Очільник міста наголосив, що до квітня треба зібрати необхідну документацію і розпочати роботи до старту нового опалювального сезону.

Нагадаємо, 11 січня під офісом АТ «Івано-Франківськгаз» протестували проти росту тарифів, зокрема здорожчання газу і його доставки.

Нещодавно в «Івано-Франкіськгаз Збуті» повідомили про зростання ціни на газ у січні. Ціна за один кубометр газу становитиме майже 10 гривень.