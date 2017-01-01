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    Саакашвілі дозволили перебувати в Україні ще три місяці

    За словами Саакашвілі, стеження за ним і його соратниками в останні дні посилилося
    Екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі продовжили право перебувати в Україні ще на три місяці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.  [READ_MORE] «Дуже ввічливі співробітниці Міграційної служби видали мені довідку про продовження терміну законного перебування в Україні ще на три місяці», - написав
    • Вчора, 17:34
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    За словами Саакашвілі, стеження за ним і його соратниками в останні дні посилилося

    Екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі продовжили право перебувати в Україні ще на три місяці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

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    «Дуже ввічливі співробітниці Міграційної служби видали мені довідку про продовження терміну законного перебування в Україні ще на три місяці», - написав екс-президент Грузії.

    За словами Саакашвілі, стеження за ним і його соратниками в останні дні посилилося.

    «Одночасно залишається загроза - СБУ отримала ухвалу по обшуку моєї квартири та службових приміщень у справі про державний переворот», - зазначив він.

    Нагадаємо, 29 листопада колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральній прокуратурі і Службі безпеки заарештувати його до третього грудня. У разі його арешту Саакашвілі закликав пікетувати обласні державні адміністрації, будівлю Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України.

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