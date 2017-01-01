Саакашвілі при владі - не дай бог

Яскравим індикатором того, що Саакашвілі поганий політик і допускати до влади його небезпечно, є його реакція на незручні запитання журналістів.

В цьому проявляється вся його суть політика. А саме - надмірна самовпевненість, зверхність, неприйняття критики, маніпуляторство, брехливість (інакше чого боятися, якщо нема чого приховувати), знецінення демократичних основ державотворення серед яких і свобода слова. З таким набором людина при владі є вкрай небезпечна. І від таких, здавалось

Яскравим індикатором того, що Саакашвілі поганий політик і допускати до влади його небезпечно, є його реакція на незручні запитання журналістів.

В цьому проявляється вся його суть політика. А саме - надмірна самовпевненість, зверхність, неприйняття критики, маніпуляторство, брехливість (інакше чого боятися, якщо нема чого приховувати), знецінення демократичних основ державотворення серед яких і свобода слова. З таким набором людина при владі є вкрай небезпечна.

І від таких, здавалось би дрібниць, настало повне розчарування від людини, якою колись з відстані тисяч кілометрів захоплювалася і думала, як було б добре нам такого президента. Але тепер думаєш - не дай бог.

Про шо я, нагадаю:

Але зупинятися не став, і в ефірі в Даниленко звинуватив поголовно всіх журналістів в роботі на АП: «Всі ви українські медіа зайняті зараз одним питанням - не дати мені говорити ті питання... Як тільки я починаю говорити - ви зразу Дерев'янко, Грузія..». Ну добре, що хоч канал Рабиновича дає йому говорити.

Фу, короче. Мало того, тепер у фб на журналістку ще натравили міхоботів, тобто зупинятися і визнавати помилки там не вміють, адже їхня думка єдиноправильна.

Саакашвілі, здається, досі не зрозумів, що з своїм світоглядом він обрав не ту країну.

Джерело: блог Марьяни Пьецух

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