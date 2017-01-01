Саакашвілі при владі - не дай бог
- Вчора, 07:13
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Розсилка
Яскравим індикатором того, що Саакашвілі поганий політик і допускати до влади його небезпечно, є його реакція на незручні запитання журналістів.
В цьому проявляється вся його суть політика. А саме - надмірна самовпевненість, зверхність, неприйняття критики, маніпуляторство, брехливість (інакше чого боятися, якщо нема чого приховувати), знецінення демократичних основ державотворення серед яких і свобода слова. З таким набором людина при владі є вкрай небезпечна.
І від таких, здавалось би дрібниць, настало повне розчарування від людини, якою колись з відстані тисяч кілометрів захоплювалася і думала, як було б добре нам такого президента. Але тепер думаєш - не дай бог.
Про шо я, нагадаю:
- Ще будучи в Польщі на запитання журналіста УП про можливу співпрацю з Коломойським, він замість відповіді передав через журналіста привіт Ахметову (до чого тут Ахметов, неясно, напевно подумав, шо то журналіст ТРК Україна)
- Коли вже у Львові журналістка СТБ запитала, хто оплачує йому найдорожчий готель у Львова, ввін її послав зайнятися статками власника СТБ Пінчука і ще кілька хвилин розповідав, який Пінчук злодій.
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- Коли на кримо-таторському каналі АTR журналістка Христина Бондаренко задала незручне запитання, він почав їй закидати її колишню роботу на «5 каналі» кілька років тому, тим самим знецінюючи будь-які її запитання, мовляв за ними стоїть рука Петра. Хоча читаючи ФБ Христини, в сентиментах до влади точно її не запідозриш.
- Вишенька на торті наїзд на Тетяна Даниленко, яка працює на каналі ZIK, де сам Міхо донедавна він свої маніпулятивні телешоу (саме з цих шоу я і почала в ньому розчаровуватися). В ефірі в Даниленко сам Міхо був не раз. Але тепер і Тетяна неугодна, її Саакашвілі звинуватив в роботі по «темниках АП», бо та задає не ті питання, бо питає про Дерев'янка, а «не голодних дітей і дітей, і які стоять в окопах». Напевно, в цьому теж вина руки Петра, бо ведуча ще рік тому працювала на 5 каналі. І Саакашвілі про це згадав, звісно.
Але зупинятися не став, і в ефірі в Даниленко звинуватив поголовно всіх журналістів в роботі на АП: «Всі ви українські медіа зайняті зараз одним питанням - не дати мені говорити ті питання... Як тільки я починаю говорити - ви зразу Дерев'янко, Грузія..». Ну добре, що хоч канал Рабиновича дає йому говорити.
Фу, короче. Мало того, тепер у фб на журналістку ще натравили міхоботів, тобто зупинятися і визнавати помилки там не вміють, адже їхня думка єдиноправильна.
Саакашвілі, здається, досі не зрозумів, що з своїм світоглядом він обрав не ту країну.
Джерело: блог Марьяни Пьецух