Саакашвілі не з’явився на суд проти Міграційної служби

Наступне судове засідання у справі Саакашвілі відбудеться 30 січня

Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України через неявку на засідання позивача і його представників. Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян. [READ_MORE] «Наступне судове засідання відбудеться 30 січня о 9.00», - сказав



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Михайло Саакашвілі

Наступне судове засідання у справі Саакашвілі відбудеться 30 січня

Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України через неявку на засідання позивача і його представників.

Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян.

«Наступне судове засідання відбудеться 30 січня о 9.00», - сказав Каракашьян.

Як повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.

1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

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