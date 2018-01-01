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    Саакашвілі не з’явився на суд проти Міграційної служби

    Наступне судове засідання у справі Саакашвілі відбудеться 30 січня
    Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України через неявку на засідання позивача і його представників. Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян. [READ_MORE] «Наступне судове засідання відбудеться 30 січня о 9.00», - сказав
    • Сьогодні, 14:08
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Наступне судове засідання у справі Саакашвілі відбудеться 30 січня

    Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України через неявку на засідання позивача і його представників.

    Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян.

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    «Наступне судове засідання відбудеться 30 січня о 9.00», - сказав Каракашьян.

    Як повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

    10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.

    1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

    Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

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