Саакашвілі поки що не відновлюватиме свої марші в Києві

Запланований раніше на 21 січня марш Саакашвілі не відбудеться

Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі не має наміру відновлювати недільні марші своїх прихильників за імпічмент президента центром Києва з 21 січня. Про це Українським Новинам повідомила його прес-секретар Тетяна Баграновська. «Поки не відбудуться



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Михайло Саакашвілі на марші в Києві

Запланований раніше на 21 січня марш Саакашвілі не відбудеться

Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі не має наміру відновлювати недільні марші своїх прихильників за імпічмент президента центром Києва з 21 січня. Про це Українським Новинам повідомила його прес-секретар Тетяна Баграновська.

«Поки не відбудуться переговори з опозиційними силами, точна дата не визначена», - сказала вона.

Раніше прес-секретар повідомила, що марш відбудеться 21 січня.

При цьому, за її словами, «Рух нових сил» поки не має наміру прибирати наметове містечко біля будівлі Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що після новорічних свят Саакашвілі хоче відновити марші центром Києва.

Нагадаємо, 3 січня Саакашвілі закликав всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій. «Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій», - сказав він. Саакашвілі зазначив, що така координація дій необхідна для більшої ефективності проведених акцій. «Я хочу, щоб не було односторонніх дій та ініціатив. Щоб не було спроб назвати це «Міхомайданом», «акціями Саакашвілі» або «акціями на підтримку Саакашвілі», - підкреслив він.

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