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    Саакашвілі перебуває у Мюнхені, куди сьогодні має прибути Порошенко

    Екс-президент Грузії подорожує без охорони
    Сьогодні зранку екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі перебував у аеропорту Мюнхена. У транзитному терміналі його випадково зустріли журналісти, інформує ТСН. Політик був сам, без соратників та охорони. Вдягнений у зім'яте пальто, джинси і кросівки з білою підошвою. На запитання, що він робить в Мюнхені, Саакашвілі відповів, що їде з
    • Сьогодні, 12:30
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    Саакашвілі в аеропорту Мюнхена
    Саакашвілі в аеропорту Мюнхена

    Екс-президент Грузії подорожує без охорони

    Сьогодні зранку екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі перебував у аеропорту Мюнхена. У транзитному терміналі його випадково зустріли журналісти, інформує ТСН.

    Політик був сам, без соратників та охорони. Вдягнений у зім'яте пальто, джинси і кросівки з білою підошвою.

    На запитання, що він робить в Мюнхені, Саакашвілі відповів, що їде з Амстердама до Брюсселя. На запитання, чому він сам, відповів, що завжди ходить без охорони.

    Як відомо, сьогодні в Мюнхені відкривається світовий форум із безпекових питань. 20 очільників держав та урядів, міністри оборони та головні дипломати країн у неформальній атмосфері мають обговорити головні виклики світу, серед іншого - доцільність направлення миротворчого контингенту на Схід України. Від України у роботі форуму візьмуть участь Петро Порошенко та Павло Клімкін. Президент України виступить із промовою сьогодні ввечері.

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