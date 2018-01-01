Акцію Саакашвілі під парламентом один із її колишніх організаторів назвав балаганом

Наразі у «Нацкорпусі» не бачать сенсу брати участь у «фарсових протестах»

Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що протест, який розпочався 17 жовтня під Верховною Радою, 17 жовтня і закінчився. Те, що було далі, він охрестив «політичним балаганом». Свої думки з цього приводу політик висловив у інтерв’ю «Главкому». «Люди надзвичайно дезінформовані про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький

Наразі у «Нацкорпусі» не бачать сенсу брати участь у «фарсових протестах»

Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що протест, який розпочався 17 жовтня під Верховною Радою, 17 жовтня і закінчився. Те, що було далі, він охрестив «політичним балаганом». Свої думки з цього приводу політик висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Люди надзвичайно дезінформовані про події і протести, які почалися 17 жовтня. До їхнього початку був підписаний маніфест, співавторами якого були депутати від «Нацкорпусу» і «Свободи». В ньому йшлося про зняття депутатської недоторканості, створення антикорупційного суду і змін у виборче законодавство. Потім ми провели акцію, якою частково добилися своїх вимог. Почався процес зняття з депутатів недоторканості. Був проголосований у першому читанні документ про змінення виборчого законодавства. Складніше з Антикорупційним судом, створення якого влада намагається затягнути. Іншими словами, наша акція частково досягла успіху, в ній був сенс. Та акція почалася і завершилася 17 числа. Далі почалося те, що я називаю політичним балаганом», — говорить Білецький.

За його словами, «Нацкорпус» не збирається брати участь у подібному «балагані».

«Якщо постане питання про серйозний загальнонаціональний порядок денний, відставку влади тощо, тоді ми підніматимемося також. А зараз це лише фарс», — резюмував політик.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

Читайте також матеріал «Главкома» Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.