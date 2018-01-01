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    Політика

    Акцію Саакашвілі під парламентом один із її колишніх організаторів назвав балаганом

    Наразі у «Нацкорпусі» не бачать сенсу брати участь у «фарсових протестах»
    Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що протест, який розпочався 17 жовтня під Верховною Радою, 17 жовтня і закінчився. Те, що було далі, він охрестив «політичним балаганом». Свої думки з цього приводу політик висловив у інтерв’ю «Главкому». «Люди надзвичайно дезінформовані про
    • Сьогодні, 12:21
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    Андрій Білецький
    Фото: Станіслав Груздєв
    Андрій Білецький

    Наразі у «Нацкорпусі» не бачать сенсу брати участь у «фарсових протестах»

    Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що протест, який розпочався 17 жовтня під Верховною Радою, 17 жовтня і закінчився. Те, що було далі, він охрестив «політичним балаганом». Свої думки з цього приводу політик висловив у інтерв’ю «Главкому».

    «Люди надзвичайно дезінформовані про події і протести, які почалися 17 жовтня. До їхнього початку був підписаний маніфест, співавторами якого були депутати від «Нацкорпусу» і «Свободи». В ньому йшлося про зняття депутатської недоторканості, створення антикорупційного суду і змін у виборче законодавство. Потім ми провели акцію, якою частково добилися своїх вимог. Почався процес зняття з депутатів недоторканості. Був проголосований у першому читанні документ про змінення виборчого законодавства. Складніше з Антикорупційним судом, створення якого влада намагається затягнути. Іншими словами, наша акція частково досягла успіху, в ній був сенс. Та акція почалася і завершилася 17 числа. Далі почалося те, що я називаю політичним балаганом», — говорить Білецький.

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    За його словами, «Нацкорпус» не збирається брати участь у подібному «балагані».

    «Якщо постане питання про серйозний загальнонаціональний порядок денний, відставку влади тощо, тоді ми підніматимемося також. А зараз це лише фарс», — резюмував політик.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

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