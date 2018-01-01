Видворивши Саакашвілі, українська влада зробила помилку — адвокат

Захист Саакашвілі подав позов до Європейського суду з прав людини

Руслан Чорнолуцький, адвокат екс-губернатора Одеської області та третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, стверджує, що українська влада зробила помилку, видворивши Саакашвілі з України. Свою позицію Чорнолуцький обґрунтував сьогодні, 16 лютого, на судовому засіданні за позовом Михайла Саакашвілі проти Петра Порошенка щодо позбавлення



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Михайло Саакашвілі

Захист Саакашвілі подав позов до Європейського суду з прав людини

Руслан Чорнолуцький, адвокат екс-губернатора Одеської області та третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, стверджує, що українська влада зробила помилку, видворивши Саакашвілі з України.

Свою позицію Чорнолуцький обґрунтував сьогодні, 16 лютого, на судовому засіданні за позовом Михайла Саакашвілі проти Петра Порошенка щодо позбавлення громадянства.

Чорнолуцький зазначив, що Михайло Саакашвілі перебуває в статусі підозрюваного. А в такому статусі не можна вивозити людину з країни.

«12 лютого незаконним, брутальним способом українською владою був видворений Михайло Саакашвілі. Були порушені всі можливі закони, низка процесуальних процедур, які стосувалися і незакінченого процесу Державної міграційної служби, також навіть не починалася судова справа щодо оскарження указу президента. Тобто влада не дала можливості Саакашвілі захистити свої права на громадянство, цинічним способом видворивши з України. Усі ці дії незаконні, ми зараз їх оскаржуємо», — говорить адвокат.

Він підкреслює, що Михайло Саакашвілі у справі «Курченко-Дангадзе» є в статусі підозрюваного, а це, згідно міжнародного та вітчизняного законодавства, забороняє виїзд особи або її видворення.

Чорнолуцький вважає, що фактом видворення влада підкреслила, що неспроможна довести вину Михайла Саакашвілі.

«Усі ці незаконні дії ми зараз оскаржуємо у судах, заявлена низка скарг, також до Європейського суду з прав людини», — сказав захисник.

Захист Саакашвілі додав, що його незаконне затримання доведуть, і в законний спосіб повернуть до України.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.