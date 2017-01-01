Саакашвілі у вівторок зібрався у суд

За словами Саакашвілі, влада хоче відмовити йому в статусі «тимчасового захисту»

Лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 26 грудня Окружний адмінсуд міста Києва відмовить йому у статусі «тимчасового захисту», чим створить умови для його видворення з України. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook. «26 грудня о 13:30 у мене суд, в Окружному



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Михайло Саакашвілі у суді

За словами Саакашвілі, влада хоче відмовити йому в статусі «тимчасового захисту»

Лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 26 грудня Окружний адмінсуд міста Києва відмовить йому у статусі «тимчасового захисту», чим створить умови для його видворення з України.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«26 грудня о 13:30 у мене суд, в Окружному адміністративному суді Києва (вул.Петра Болбачана, 8, корпус 1), де влада хоче відмовити мені в статусі «тимчасового захисту» і тим самим створює умови для видворення мене з країни. Я йду на суд», - заявив він.

За словами Саакашвілі, «в української влади немає жодного законного інструменту екстрадувати постійного мешканця України, яким я є згідно з українським та міжнародним законодавством».

До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Нещодавно міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів.

Як відомо, дружина Саакашвілі – громадянка Нідерландів Сандра Руловс, у них двоє дітей.

У четвер екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

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