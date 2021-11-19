Саакашвілі залишив в'язницю на реанімобілі

Саакашвілі супроводжують особистий лікар, медики з тюремної лікарні, а також його мати

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі залишив тюремну лікарню, розташовану на околиці Тбілісі, на реанімобілі. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на телеканал «ТВ Пірвелі», який опублікував кадри з виїздом політика із в'язниці.

Ексглаву Грузії відвезуть до військового шпиталю Горі.

Саакашвілі супроводжують особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики з тюремної лікарні, а також його мати Гіулі Аласанія.

До автоколони, що супроводжує колишнього президента, входять машини співробітників МВС та Спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

«Він згоден на переведення до горійського шпиталю і припинить голодування, як тільки його розмістять у шпиталі. Для нас важливо знати точно, що там все відбувається нормально, і щоб подальший протокол відновлення після голодування був підготовлений фахівцями, і щоб був щоденний звіт», – сказав один із його адвокатів Ніка Гварамія журналістам.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.