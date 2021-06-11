Самогубство на Буковині: застрелився колишній депутат облради

Місцеві ЗМІ припускають, що чоловік скоїв самогубство через проблеми зі здоров'ям

У Чернівецькій області з мисливської рушниці скоїв самогубство колишній депутат обласної ради Михайло Петрик, повідомляють ЗМІ. Чоловік вистрелив у себе з мисливської рушниці. Про це повідомляє видання buknews.

Також покійний раніше обіймав посаду директора Путильського держспецлісгоспу. Трагедія сталась на березі річки Путилки, неподалік від будинку колишнього депутата.

Місцеві ЗМІ припускають, що чоловік скоїв самогубство через проблеми зі здоров'ям.

Михайло Петрик народився 17 вересня 1954 року на Путильщині. Працював лісничим Путильського держлісгоспу, також працював заступником директора лісгоспу, а з 1998 року по 1999 рік працював головним лісничим цього підприємства.

У 1999 році Петрика призначили на посаду директора Карпатського держспецлісгоспу АПК. Окрім того, Михайло Петрик перебував на посаді заступника голови Путильської РДА.

Нагадаємо, на Волині скоїв самогубство ветеран АТО. Загалом, за час проведення АТО щонайменше 554 учасники бойових дій вчинили самогубство. Про це йдеться у листі за підписом заступника Генерального прокурора України – головного військового прокурора Анатолія Матіоса до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.