Санду планує розпустити парламент Молдови

Санду провела консультації з усіма фракціями і парламентськими групами

Вона повідомила, що найближчими днями представить рішення виходу з політичної та економічної кризи

Президент Молдови Мая Санду провела консультації з усіма фракціями і парламентськими групами на якій вирішували питання процедури розпуску парламенту для проведення дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє Newsmaker.

«Жодна політична партія не заявила відкрито про те, що готова у складі парламентської більшості взяти відповідальність за призначення нового уряду. Всі формування виступають за проведення дострокових парламентських виборів. Одні хочуть, щоб це сталося якнайшвидше, інші вважають, що вибори треба провести пізніше. Але абсолютно всі парламентські фракції згодні з тим, що цей парламент слід розпустити, і люди мають обрати новий законодавчий орган, який їх представлятиме», – сказала вона.

На питання про те, хто очолить уряд з 1 січня, після того, як і. о. прем'єр-міністра Іон Кіку піде у відставку, Санду відповіла: «Цей уряд, призначений соціалістами, залишається. Згідно з чинним законодавством, посаду прем'єра має обійняти хтось із нинішніх міністрів».

Нещодавно, Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови.

У четвер, 24 грудня, відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.

Читайте матеріал «Главкому»: