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    Санду привітала українців із Днем вишиванки

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    Мая Санду: &laquo;Традиції української громади в Республіці Молдова гармонійно вписані в культурний ландшафт країни&raquo; - Санду привітала українців із Днем вишиванки
    Мая Санду: «Традиції української громади в Республіці Молдова гармонійно вписані в культурний ландшафт країни»
    Фото: bbc.com

    Глава Молдови також привітала Українську жіночу громаду Республіки та Національний конгрес українців

    У Всесвітній день української вишиванки, що відзначався вчора, 20 травня, Президент Республіки Молдова Мая Санду надіслала привітання українцям, що проживають у сусідній республіці, передає кореспондент «Главкому».

    Радниця президентки у сфері культури Анжела Брашовяну-Ерізану, представляючи, під час урочистостей, передала привітання українській громаді від президента Маї Санду.

    «Традиції української громади в Республіці Молдова гармонійно вписані в культурний ландшафт країни… Вишиванка – символ української духовності та культури, несе багате значне навантаження і передає нам від століття до століття і від покоління до покоління глибокі символи, що говорять про життя і смерть, про честь і гідність, про етапи людського існування», – згадується у повідомленні.

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    Санду привітала українців із Днем вишиванки
    Санду привітала українців із Днем вишиванки
    Санду привітала українців із Днем вишиванки

    Глава держави привітала Українську жіночу громаду Республіки Молдова, Національний конгрес українців та Асоціацію української молоді з організацією заходу приурочений українській ідентичності, культурі та традиціям у Молдові.

    Як вчора писав «Главком», посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

    Ураїнські політики у Верховній Раді долучилися до Дня вишиванки. Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

    Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

    Теги: Молдова Україна вишиванка Майя Санду
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    Санду привітала українців із Днем вишиванки