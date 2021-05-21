Санду привітала українців із Днем вишиванки

Мая Санду: «Традиції української громади в Республіці Молдова гармонійно вписані в культурний ландшафт країни»

Глава Молдови також привітала Українську жіночу громаду Республіки та Національний конгрес українців

У Всесвітній день української вишиванки, що відзначався вчора, 20 травня, Президент Республіки Молдова Мая Санду надіслала привітання українцям, що проживають у сусідній республіці, передає кореспондент «Главкому».

Радниця президентки у сфері культури Анжела Брашовяну-Ерізану, представляючи, під час урочистостей, передала привітання українській громаді від президента Маї Санду.

«Традиції української громади в Республіці Молдова гармонійно вписані в культурний ландшафт країни… Вишиванка – символ української духовності та культури, несе багате значне навантаження і передає нам від століття до століття і від покоління до покоління глибокі символи, що говорять про життя і смерть, про честь і гідність, про етапи людського існування», – згадується у повідомленні.

Глава держави привітала Українську жіночу громаду Республіки Молдова, Національний конгрес українців та Асоціацію української молоді з організацією заходу приурочений українській ідентичності, культурі та традиціям у Молдові.

Як вчора писав «Главком», посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Ураїнські політики у Верховній Раді долучилися до Дня вишиванки. Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.