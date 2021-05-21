Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підбила підсумки робочої поїздки до Брюсселя

Щоб отримати допомогу від ЄС, Україні доведеться виконати низку зобов'язань

Європейська комісія найближчим часом може ухвалити рішення щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Київ очікує на допомогу від ЄС до вересня. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

З 18-го до 20 травня віцепрем'єрка здійснила робочий візит до Брюсселя, під час якого провела зустрічі з представниками Єврокомісії.



«Обговорили отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікуємо, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року», – написала Стефанішина за підсумками поїздки.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС. Однак для цього Україні доведеться виконати ряд зобов'язань, включаючи проведення реформ. Мова йде про започаткування й продовження реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.

Раніше Марченко казав, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року.

Також для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.



