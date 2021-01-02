  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіс президента назвав дату візиту президентки Молдови до України

    • Розсилка
    Востаннє Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови - Офіс президента назвав дату візиту президентки Молдови до України
    Востаннє Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови

    Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – заступник керівника Офісу президента

    Президент Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня цього року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Ігор Жовква у статті для «Дзеркала тижня».

    «Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання», ─ зауважив він.

    Жовква також повідомив, що держави Північної Європи та країни Балтії — надійні союзники України, з якими планують підтримувати динаміку активних контактів і взаємодії.

    «Розраховуємо на плідну співпрацю зі Швецією, як діючим головою ОБСЄ у 2021 році, з Норвегією — як непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2021–2022 роках. Зберігатимемо динаміку інтенсивних контактів із Литвою — у 2021 році плануємо проведення Ради президентів України та Литовської Республіки», ─ додав Жовква.

    Востаннє Майя Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови

    Нагадаємо, новообрана президентка Молдови Майя Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови.

    24 грудня відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою.  Під час урочистих заходів жителі країни  освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

    Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

    Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила  Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.

    Теги: вибори Молдова президент Офіс президента Мая Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies