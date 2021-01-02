Офіс президента назвав дату візиту президентки Молдови до України

Востаннє Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови

Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – заступник керівника Офісу президента

Президент Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня цього року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Ігор Жовква у статті для «Дзеркала тижня».

«Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання», ─ зауважив він.

Жовква також повідомив, що держави Північної Європи та країни Балтії — надійні союзники України, з якими планують підтримувати динаміку активних контактів і взаємодії.

«Розраховуємо на плідну співпрацю зі Швецією, як діючим головою ОБСЄ у 2021 році, з Норвегією — як непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2021–2022 роках. Зберігатимемо динаміку інтенсивних контактів із Литвою — у 2021 році плануємо проведення Ради президентів України та Литовської Республіки», ─ додав Жовква.

Востаннє Майя Санду була в Україні у липні 2019 року у якості прем'єр-міністра Молдови

Нагадаємо, новообрана президентка Молдови Майя Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови.

24 грудня відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.